San Marco juniores, sabato alla Covetta il derby

Atteso derby alla Covetta per quanto riguarda il campionato juniotes regionali. Sabato pomeriggio (ore 16) la selezione Under 19 della San Marco Avenza sarà di scena sul terreno del Paolo Deste della Covetta per affrontare i cugini dell'Atletico Carrara che attualmente vantano due unti in graduatoria.



I rossoblu hanno, da parte loro, in classifica cinque punti. Dopo la bella vittoria esterna all'esordio sul campo del Monsummano (5-1) è arrivato prima un pareggio alla Covetta (1-1 con la Galcianese) e poi una sconfitta per 4-3 sul terreno del Migliarino Vecchiano al termine di una gara ricca di colpi di scena. Nell'ultima giornata disputata sabato scorso un altro pareggio per uno a uno questa volta sul campo di gioco del Castelnuovo Garfagnana.

Un bottino che poteva essere piu' ampio ma che comunque conferma che la Juniores avenzina è una buona squadra con alcune individualità dal riconosciuto potenziale.



Il derby di sabato pomeriggio tra San Marco Avenza e Atletico Carrara sul rettangolo di gioco della Covetta sarà diretta dal signor Jacopo Bertini della sezione di Lucca.