Calcio Junior - Match casalingo invece per la Juniores della San Marco Avenza che domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 16.30) affronterà l'Atletico Lucca. Parola d'ordine in casa avenzina è quella di tornare alla vittoria dopo la trasferta sfortunata in casa del Castelnuovo Garfagnana di sabato scorso. I punti per gli Juniores rossoblu attualmente sono otto frutto in egual misura di due vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte. Serve una maggior linearità di risultati e mister Frediani sta lavorando per quest'obiettivo. L'Atletico Lucca ad oggi ha sei punti in classifica.Il direttore di gara di san Marco Avenza-Atletico Lucca sarà il signor Puccetti della sezione Aia di Viareggio.



