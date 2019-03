San Marco Juniores, obiettivo miracolo

Due vittorie casalinghe nelle ultime due giornate per i ragazzi di mister Frediani

Calcio Junior - Importatissima vittoria della San Marco Avenza Juniores regionali Elite in chiave speranza di salvezza. Sabato scorso sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta i ragazzi di mister Frediani hanno superato per quattro a due la formazione del Cascina compiendo un sensibile quanto significativo passo in avanti in classifica. Le reti rossoblu messe a segno da Chelotti, Michelucci, Freschi e Bartoli. San Marco infatti che abbandona per la prima volta dopo tantissimo tempo l'ultima posizione di classifica scavalcando l'Urbino Taccola a 18 e portandosi a quota 19 punti intravedendo anche il Rinascita Doccia che attualmente ha due punti in piu' Alla fine della regular season adesso mancano quattro giornate e l'imperativo è cercare di fare piu' punti possibili per arrivare almeno al terzultimo posto poiche' per vari motivi di classifica e di società che potrebbero cambiare campionato, potrebbe, il condizionale è d'obbligo, verificarsi anche il miracolo salvezza diretta.



E' ancora pero' troppo preso per parlare poiche' il campionato non è ancora concluso. San Marco che sabato prossimo sarà impegnata sul terreno di gioco della Pro Livorno Sorgenti per poi ospitare al Paolo Deste, nell'ultima gara casalinga la formazione del Grosseto. Ultimo sforzo poi in trasferta sul campo del fanalino di coda Urbino Taccola. Cammino difficile ma non impossibile con la speranza che sicuramente è aumentata dopo le due vittorie casalinghe consecutive.



Questa la situazione del girone Elite juniores a 270' dal termine.

Fucecchio 57, Grosseto 52, Cuoiopelli 50, Lastrigiana 41, Affrico 41, Atletico Cenaia 40, Grassina 40, Porta Romana 38, Sestese 38, Pro Livorno Sorgenti 37, Bibbiena 33, Cascina 33, Larcianese 25, Rinascita Doccia 21, San Marco Avenza 19, Urbino Taccola 18.