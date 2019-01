San Marco juniores, obiettivo miracolo

Per i rossoblu, orfani di Davidino Ratti in panchina, inizia il girone di ritorno partendo dall'ultima posizione

Calcio Junior - Tutto un girone di ritorno per cercare l'impresa della salvezza. La San Marco Avenza juniores regionale categoria Elite si rituffa in clima campionato con il match di domani pomeriggio al Paolo Deste della Covetta contro la Larcianese. Una gara particolare in quanto sarà, dopo due anni , la prima senza in panchina Davide Ratti ed il suo collaboratore Manuel Del Sante sostituti in settimana da Frediani, vice di Stefano Turi in prima squadra. Purtroppo i risultati negativi non hanno potuto far si che la società rossoblu, seppur a malincuore decidesse per il cambio alla ricerca di una scossa nello spogliatoio. San Marco all'ultimo posto con otto punti e con la salvezza attualmente distante altrettante otto lunghezze. Compito arduo ma non impossibile considerato anche come è stato lo scorso anno. Alla Covetta arriva una Larcianese che attualmente in classifica vanta 18 punti e che è appena sopra la zona pericolosa della retrocessione e quindi non del tutto tranquilla. All'andata i rossoblu vennero sconfitti per due a uno.



Il programma della prima giornata del girone di ritorno del torneo Juniores regionali Elite che si svolgerà domani , sabato 5 gennaio alle ore 15.

Affrico-Pro Livorno Sorgenti, Atletico Cenaia-Cascina, Bibbiena-Grosseto, Cuoiopelli-Lastrigiana, Fucecchio-Rinascita Doccia, Grassina-Sestese, Porta Romana-Urbino Taccola, San Marco Avenza-Larcianese.



La situazione di classifica del campionato Juniores regionale Elite Under 19 al giro di boa.

Fucecchio 31, Grassina 28, Cuoiopelli 26, Atletico Cenaia 25, Sestese 24, Grosseto 23, Lastrigiana 23, Pro Livorno 21, Affrico 20, Cascina 20, Larcianese 18, Porta Romana 17, Bibbiena 16, Rinascita Doccia 14, Urbino Taccola 12, San Marco Avenza 8.