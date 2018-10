San Marco Juniores, ko alla Covetta

I rossoblu cedono per 2-1 ai rossoverdi del Grassina

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA-GRASSINA 1-2

SAN MARCO AVENZA: Rossi, Giudice, Granai, Micheloni, Biselli, Menchini, Bartoli, Carnaccioli, Michelucci, Galassi, Chelotti. A disp. Ceragioli, Piccini, Fruzzetti, Dell'Amico, Bernuzzi, Bertagna, Patanè, Pettrucci. All. Ratti.

GRASSINA: Cecchi, Burrini, Sarti, Alfarano, Cramini, Graziani, Ciofi , Subli, Gabbrielli, Di Biasi ,Giannelli . A disp. Contri, Zambon, Pacifico, Faellini, Manetti, Piccini , Vicini, Zappulla, Virdis. All. Morrocchi

RETI: Giannelli, Marchini, Gabbrielli.

AVENZA- Sabato amaro per la juniores regionale della San Marco Avenza che esce dal terreno del Paolo Deste battuta per due reti ad una dal Grassina. Partita nella quale i rossoblu avrebbero meritato sicuramente un pareggio per uanto fatto vedere in campo. Primo tempo concluso sul risultato di zero a zero con alcune occasioni per parte senza pero' che i portieri corressero seri rischi. Nella ripresa il Grassina passa in vantaggio con Giannelli . La reazione della San Marco non si fa attendere ed il forcing porta al momentaneo pareggio di Marchini, Nei minuti finali pero' il gol beffa di Gabbrielli.