San Marco Juniores Elite, trasferta a Bibbiena

Domani pomeriggio i rossoblu di mister Davide Ratti a caccia dei tre punti in terra livornese

Calcio Junior - La San Marco Avenza Juniores regionali Elite di nuovo in campo dopo la sosta delal scorsa settimana per la disputa della “Regions Cup”. I rossoblu di mister Davidino Ratti saranno impegnati domani sul terreno di gioco del Bibbiena. Avenzini che fino a questo momento , ovvero dopo cinque turni di campionato, hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Un cammino difficile, ma era nei piani, quello del campionato Elite dove pero' già lo scorso anno la San marco è riuscita ad ottenere una buonissima salvezza e quest'anno tenterà il bis. La gara col Bibbiena è ricca di insidie considerato il fatto che anche gli avversari in questa stagione lotteranno per ottenere la salvezza. Attualmente i livornesi vantano sei punti in graduatoria, due in piu' dei rossoblu, Gara sulla carta difficile ma sicuramente alla portata della San Marco che cercherà di uscire dal terreno di Bibbiena con un risultato utile a incrementare il bottino in classifica. Dopo Bibbiena la San Marco tornerà al Paolo Deste sabato prossimo contro il Grassina.



Il programma del nuovo turno di campionato, sesta giornata dopo la sosta per la Regions Cup è il seguente. Affrico-Larcianese, Atletico Cenaia, Rinascita Doccia, Bibbiena-San Marco Avenza, Cascina-Urbino Taccola, Grassina-Cuoiopelli, Lastrigiana-Sestese, Porta Romana-Fucecchio, Pro Livorno Sorgenti-Grosseto.



La situazione di classifica del girone Juniores Elite toscano dopo cinque giornate di campionato è la seguente. Fucecchio 13, Pro Livorno 12, Cuoiopelli 10, Larcianese 9, Sestese 8, Atletico Cenaia 7, Lastrigiana 7, Cascina 7, Porta Romana 6, Bibbiena 6, Grosseto 6, Grassina 6, San Marco Avenza 4, Rinascita Doccia 4, Affrico 4, Urbino Taccola 3.