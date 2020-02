San Marco juniores, caccia alla nona sinfonia

Calcio Junior - La San Marco Avenza juniores regionali continua a sognare. I rossoblu di mister Gabriele Frediani domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 15.30) cercano la nona sinfonia in casa al Paolo Deste della Covetta. Ospite di turno il Montecatini, i rossoblu, reduci da ben otto vittorie consecutive che li hanno portati al terzo posto in classifica a quota 41 punti, non si vogliono certamente fermare e contro i biancocelesti termali vanno a caccia di altri tre punti per continuare a stupire. Una cavalcata davvero di prim'ordine quella effettuata fino ad ora dopo un inizio altalenante tra alti e bassi. Adesso il gruppo avenzino sembra davvero aver trovato un buon equilibrio anche e soprattutto per la bravura di un tecnico come Frediani, giovane, ma allo stesso tempo molto preparato , che sta davvero lavorando bene dalle parti della Covetta e che sta proponendo in questo modo molti giocatori al servizio della prima squadra.