San Marco Juniores, arriva un ko esterno

I rossoblu di Davide Ratti escono da Fucecchio battuti per due a uno

FUCECCHIO-SAN MARCO AVENZA 2-1

(Juniores regionali Elite)

FUCECCHIO: Parrini, Lelli, Mascagni, Malanchi, Yesa, Mangiantini, Guidi, Merciai, Fedeli, Rigirozzo. A disp. Bambi, Talini, Banchi, Barra, Del Guerra, Valiani, Balestri, Biagioni, Bruchi. All. Collacchioni.

SAN MARCO AVENZA: Mallegni, Giudce, Piccini, Menchini, Fruzzetti, Mazzolini, Carnaccioli, Micheloni, Patanè, Michelucci. A disp. Ceragioli, Biselli, Dell'Amico, Bartoli, Galassi, Bertagna, Geloni, Petrucci. All. Ratti.

ARBITRO: Celardo di Pontedera.

RETI: Merciai, Carnaccioli, Fedeli

AVENZA- Sconfitta esterna per la San Marco sul terreno del Fucecchio. Tutte le reti nel primo tempo. Fucecchio in vantaggio con Merciai.

La San Marco reagisce e riesce a raggiungere il pareggio con Carnaccioli ma prima dell'intervallo i bianconeri di casa tornano in vantaggio grazie al gol realizzato da Fedeli. Nella ripresa ai rossoblu di Davide Ratti purtroppo non è bastata una condotta di gara coraggiosa per riuscire a raggiungere il pareggio.