San Marco, in campo le giovanili

Calcio Junior - Un weekend impegnativo per il settore giovanile della San Marco Avenza.



Per quanto riguarda le squadre ad undici da registrare il derby degli Junioers regionali che affronteranno alla Covetta la Massese dell'ex mister Giorgio Figaia. Una gara delicata soprattutto per il periodo non felicissimo che stanno attraversando gli Under 19 rossoblu (Sabato 2, ore 15)



Gara casalinga anche per gli Allievi A 2003 di Ivano Gigli che al Paolo Deste ospitano l'Atletico Massarosa. (Sabato 2, ore 17)



Trasferta a Viareggio in casa dello Juventus Club per la selezione Allievi B 2004 di mister Paolo Braida.

(Domenica 3, ore 10)



I Giovanissimi Regionali di mister Luca Laghi sono attesi ad un pronto riscatto ospitando alal Covetta il Capostrada Belvedere (Domenica 3, ore 10.30)



Gara esterna per i Giovanissimi B 2005 che se la vedranno sul terreno di gioco della Pontremolese

(Sabato 2, ore 16.15)



______________

ennemor