San Marco, il weekend delle giovanili

Juniores alla Covetta con il Bibbiena, gli Esordienti in casa della Carrarese

Calcio Junior - Un nuovo fine settimana per quanto concerne le formazioni giovanili della San Marco Avenza.



Per quanto riguarda gli Juniores regionali match casalingo al Paolo Deste della Covetta con i rossoblu di mister Frediani che si giocano molte chances nella corsa alla salvezza affrontando il Bibbiena (ore 16.30)



Gli Allievi provinciali 2002 di Giorgio Figaia saranno di scena domenica 10 alle 10.45 al Aolo Deste contro lo Junior Pietrasanta



Appuntamento in trasferta per gli Allievi B 2003 di mister Ivano Gigli che saranno di scena sul terreno della Folgor Marlia (Sabato 9, ore 16.45)



I Giovanissimi provinciali A annata 2004 di Paolo Corsi se la vedranno in casa all< Covetta con i pari età della Virtus Poggioletto (Domenica 10, ore 9.15)



Per i Giovanissimi B 2005 di Luca Laghi appuntamento tra le mura amiche al Paolo Deste contro la Pieve San Paolo (Sabato 9, ore 18.30)



Esordienti 2006

Carrarese-San Marco (Sabato 9, ore 15) / San Marco B-V. Poggioletto (Domenica 10, ore 9.30)



Cat. 2007

San Marco-Academy Massa Montignoso (Domenica 10, ore 11.15) / Ricortola-San Marco B (Sabato 9, ore 17.15)



Cat. 2008

San Marco-Fossone (Sabato 9, Ore 17.15) / San Marco C-Atl.Carrara (Lun 11, ore 18.15) / V.Poggoiletto B-San Marco B (Sab 9, ore 16)



Cat. 2009

San Marco-Palleronese (Sab 9, ore 18.15) / Ricortola- San Marco C (Sabato 9, ore 15) / Tirrennia-San Marco B (Sab 9, ore 17)



Cat. 2010

San Marco C-Turano (Sab 9, ore 17.30) / San Marco-Oratorio Nazzano (Dom 10, ore 10.30) / Ricortola B-San Marco B (Sab 9, ore 15)