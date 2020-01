San Marco giovanili, weekend perfetto

Calcio Junior -

Eccezionale filotto per le squadre giovanili del settore giovanile della San Marco Avenza al termine del weekend agonistico. Quattro vittorie su altrettante partite l'esaltante score dei giovani leoncini.



La copertina non può che andare alla Juniores regionale che vince nuovamente ( 3 a 2 sul Castelnuovo Garfagnana ) e si insedia al quarto posto in classifica. Dopo un inizio di campionato cosi'cosi, la squadra di mister Frediani sta letteralmente volando.. Vittoria anche degli Allievi A 2003 di mister Ivano Gigli (foto) che battono alla Covetta 5 a 1 il L'Academy Turano Montignoso e si riscattano dalla sconfitta di mercoledi a Seravezza. La vetta è ancora distante ma , si sa, i conti si fanno alla fine. Un inizio sfolgorante degli Allievi B 2004 nel Girone di Merito I rossoblu di Braida si impone a Lucca contro l' Aquila Sant'Anna per 2 a 1 grazie alle reti di Gatti e Santini. I rossoblu hanno l'obbligo di difendere il titolo dello scorso anno ma soprattutto preparare il campionato allievi A 2020-21. Successo infine anche per i Giovanissimi Regionali di Luca Laghi che passano a Prato contro la Pieta per 2 a 0 ( Caro leonardo e Pezzica a segno ) e appaiano il Montelupo al quarto posto. Davvero un ottimo piazzamento per una neopromossa.