San Marco Avenza, in trasferta le giovanili

Calcio Junior -

Tornano in campo nel weekend le due selezioni giovanili regionali della San Marco Avenza.



JUNIORES REG-In campo sabato pomeriggio (ore 16) la formazione Juniores . I rossoblu di mister Frediani , quattro punti dopo due gare disputate, saranno di scena sul terreno del Migliarino Vecchiano.

Il programma della terza giornata d'andata. Coiano-Atletico Lucca, Galcianese-Castelnuovo Garfagnana, Fossone-Montecatini, Monsummano-Atletico Carrara, Lanciotto Campi-Zenith Audax, Maliseti-Poggio a Caiano, Migliarino-San Marco Avenza, Stiava-Massese.

La classifica. Lanciotto 6, Maliseti 6, San Marco 4, Migliarino 4, Fossone 4, Zenith Audax 3, Massese 3, Castelnuovo Garfagnana 3, Montecatini 3; Galcianese 2, A. Lucca 2, Coiano 1, Atletico Carrara 1, Stiava 1, Poggio a Caiano 0, Monsummano 0.



GIOVANISSIMI REG- Dopo il brillante esordio della scorsa settimana al Paolo Deste della Covetta coinciso con un netto 5-0 alla formazione pratese del Pietà, la San Marco Avenza Giovanissimi Regionali annata 2005 si rituffa in pieno clima campionato con la gara di domenica mattina (10.30) sul terreno di gioco dell'Atletico Lucca. Per i ragazzi di mister Paolo Braida si tratta di un impegnativo banco di prova in quanto i lucchesi sono quadra molto ben organizzata e storicamente da prime posizioni nella graduatoria di quest'annata giovanile.

Questo il programma della seconda giornata di campionato (domenica 22 settembre) . Atletico Lucca-San Marco Avenza, Montelupo-Jolly Montemurlo, Quarrata Olimpia-Giovani Granata Monsummano, Pietà 2004-Mezzana, Pisa Ovest Coiano Santa Lucia, Poggio a Caiano-Capostrada Belvedere, Prato Nord-Forte dei Marmi 2015, Versilia-Giovani Via Nova.

La situazione di classifica. San Marco Avenza 3, Forte dei Marmi 3, Capostrada Belvedere 3, Montelupo 3, Atletico Lucca 3, Coiano Santa Lucia 3, Giovani Via Nova 1, Jolly Montemurlo 1, Pisa Ovest 0, Giovani Granata Monsummano 0, Versilia 0, Mezzana 0, Pietà 2004 0, Prato Nord 0.