San Marco Avenza, i tecnici delle giovanili

Calcio Junior -

La San Marco Avenza ha reso noti i quadri tecnici ed organizzativi riguardanti le selezioni giovanili per la prossima stagione 2019-20.



Questi gli allenatori , istruttori e collaboratori tecnici rossoblu.



Allievi A 2003. All. Ivano Gigli. Coll. Tommaso Michelucci

Allievi B 2004. All. Paolo Braida. Coll. Edoardo Silicani

Giovanissimi A 2005. All. Luca Laghi. Coll. Antonio Brizzi

GiovanissimI B 2006. All. Roberto Bennati. Coll. Nicola Benedetti



Esordienti 2007. Istruttori: Andrea Pucci, Luca Mussi

Esordienti 2008. Istruttori: Nicola Galassi, Niccolo' Squassoni, Dario Dell'Amico

Pulcini 2009. Istruttori: Samuele Santucciu, Franco Vatteroni, Andrea Nicoli

Pulcini 2010. Istruttori: Giacomo Galeotti, Simone Morgantini

Primi Calci 2011. Istruttori: Nicola Galassi, Samuele Santucciu

Primi Calci 2012. Istruttori: Roberta Sturlese, Erika, Petronzi, Maurizio Giorgi

Scuola Calcio 2013-14. Istruttori: Roberto Cervia, Danilo Pastine



Responsabile Scuola Calcio: Roberto Nicelli

Responsabile Settore Giovanile: David Ussi

Responsabile Preparatore portieri: Roberto Pardini

Responsabile Area Motoria: Damiano Fiorucci

Preparatore atletico: Gianmarco Remondina

Preparatore motorio: Edoardo Novelli

Preparatori portieri: Gianluca Sardella, Marco Bellè

Massaggiatori: Gianluca Agnesini



Segreteria: Ilaria Pennucci, Fabiana Carletti, Marco Iardella

Responsabile Campo: Omero Zavani

Aiuto custode: Mario Cecchini

Resp. magazzino e pulmini: Enrico Babbini

Cassiere: Roberto Arrighi





____

NM