San Marco Allievi, vittoria e conferma in vetta

I rossoblu di mister Giorgio Figaia superano alla Covetta il Castelnuovo per 4-0 e continuano la corsa davanti a tutti

Calcio Junior -

SAN MARCO AVENZA-CASTELNUOVO GARFAGNANA 4-0

(Allievi Prov. A 2002)

SAN MARCO AVENZA: Pennacchi, Riicci, Krupenko A, Barattini, Ricci, Ussi, Santucciu, Krupenko D, Biselli, Vatteroni, Narra.A disp. Pallai, Giuntoni, Lazzarotti, Pennucci, Crudeli, Ciardi. All. Figaia.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Angeloni, Rocchiggioli, Massei, Iacopi, Biagioni, Comparini, Bertolini, Bertolami, Barfucci, Venanzi, Grilli.A disp. Lazzurri, Pioli. All Raffaelli.

ARBITRO: D'Alessandro di Viareggio.

RETI: Barattini (2), Vatteroni, Santucciu.



Vittoria netta della San Marco Avenza 2002 Allievi provinciali che continua in questo modo la sua corsa al vertice del campionato interprovinciale. La formazione rossoblu guidata da mister Giorgio Figaia non ha avuto molti problemi ad avere la meglio sul terreno di casa del Paolo Deste degli avversari del Castelnuovo Garfagnana al termine di un match gestito senza troppi problemi ed un netto successo. Un quattro a zero firmato dalle reti di Barattini, doppietta per lui, Vatteroni e Santucciu.

Con questa vittoria la San Marco Avenza resta in testa al torneo a quota con un punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Camaiore e sul Seravezza.

Questa la situaizone di classifica. San Marco Avenza 62 punti, Camaiore 61, Seravezza 58, Aullese 56, Valdottavo 45, Pontremolese 44, Aquila Sant'Anna 40, Versilia 33, Pieve San Paolo 31, Oratorio Nazzano 31, Valle del Serchio 27, Castelnuovo Garfagnana 15, Ricortola 14, Ricortola 14, Sporting San Donato 12, Junior Sport Pietrasanta 11, Atletico Carrara 10. Nel prossimo turno di campionato la San Marco affronterà la trasferta sul terreno delò'Aullese dell'x mister Luca Furia.