San Marco Allievi ok

Uno a zero sul Valdottavo e riconquistata la vetta

Calcio Junior - San Marco Allievi A 2002 ok. I rossoblu di Giorgio Figaia superano per 1-0 il Valdottavo. Un match che ha visto Santucciu e copmpagni molto determinati e vogliosi dei tre punti in palio nonostante si trovassero davanti una formazione, il Valdottavo, molto ben organizzata e con giocatori di indubbio valore tecnico che piu' volte hanno messo in difficoltà l'undici avenzino il quale pero' ha avuto il guizzo vincente per portare a casa i tre punti. Senza dubbio il migliore in campo è stato l'autore del gol Abderrahmane Bourhila, un giocatore preziosissimo per lo scacchiere tattico di Figaia e che ha ampi margini di miglioramento considerata la giovane età. Attualmente la vetta del campionato vede un trittico composto da San Marco Avenza , Camaiore ed Aullese al comando con tredici punti . delle tre la San Marco vanta miglior attacco (19 gol fatti) e miglior difesa (2 gol subìti).



Il tabellino del match .

SAN MARCO-VALDOTTAVO 1-0

(Under 17 provinciali)

SAN MARCO: Pallai, Barattini, Krupenko A, Giuntoni, Barontini, Krupenko D, Bourhila, Ussi, Crudeli, Vatteroni, Santucciu.A disp. Pennacchi, Ricci, Narra, Lazzarotti, Pennucci, Porta, Braida. All. Figaia.

VALDOTTAVO: Borelli, Nomellini, Lipparelli, Pierotti, Coli, Longhi, Motroni, Orlandi, Tulipano, Madrigali, Busatti.A disp. Nannizzi, Guaspari, Brega, Giampaoli, Mgrusi, Shehu, Guidi. All. Madrigali.

ARBITRO: Lombardo di Carrara.

RETE: Bourhila.