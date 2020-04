San Marco 2005, stop ad un buon campionato

Calcio Junior - Un campionato davvero molto positivo quello che i Giovanissimi Regionali 2005 della San Marco Avenza avevano disputato fino allo stop causa emergenza coronavirus,. I rossoblu di mister Luca Laghi infatti al momento dello stop di trovavano in classifica all'ottavo posto. Dopo un inizio difficoltoso gli Under 15 rossoblu avevano trovato il bandolo della matassa che prima aveva contribuito a portarli fuori dalle zone pericolose della graduatoria e poi scalare i gradini del plotone fino agli attuali 33 punti in una tranquilla posizione di media classifica generale.



Questa la situazione di classifica del girone D del campionato Giovanissimi Regionali categoria 2005 al momento della sospenzione del campionato. Capostrada 57, Forte dei Marmi 55, Atletico Lucca 51, Coiano Santa Lucia 43, Montelupo Fiorentino 41, Jolly Montemurlo 36, Poggio a Caiano 36, San Marco Avenza 33, Giovani Via Nova 31, Versilia Calcio 27, Pisa Ovest 27, Giovani Granata Monsummano 19, Olimpia 15, Pietà 2004 13, Mezzamna 12, Prato Nord 5.



Ancora non è stato deciso il destino dei campionati regionali giovanili. Le parole del Presidente toscano Figc Mangini. "E’ del tutto evidente che una decisione del genere non può che essere di competenza del massimo organo della Federazione per la stretta interdipendenza organizzativa che esiste fra le diverse Leghe. Nessun Comitato Regionale, pertanto, può decidere autonomamente in merito alla chiusura o meno della propria attività. Ogni dichiarazione in contrasto con tale assunto da chiunque rilasciata, in particolare se riveste ruoli federali, è fatta a titolo meramente personale e non ha nessun carattere di ufficialità." Se ne saprà di piu' tra qualche giorno.

