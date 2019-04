San Marco 2003 campione degli Allievi B

Per la quarta volta consecutiva i rossoblu si aggiudicano la competizione di categoria

Calcio Junior - Per la quarta volta consecutiva la San Marco Avenza è campione provinciale della categorie Allievi B 2003. Era infatti già successo on l'annata 2000 per poi proseguire con le successive 2001 e 2002. Domenica il quarto sigillo su una competizione che sembra ormai marchiata rossoblu. Con due giornate di anticipo sulla conclusione del torneo i ragazzi allenati da mister Ivano Gigli hanno potuto gioire nonostante la sconfitta interna col Forte dei Marmi per il pareggio della diretta concorrente al titolo ovvero l' Aullese che di fatto ha accorciato ma solo a sette lunghezze il gap dalla capolista e quindi con nessuna possibilità di poterla raggiungere nelle due partite rimanenti.



Un torneo che quest'anno ha visto la novita del girone di merito nella seconda parte della stagione che di fatto ha visto le migliori formazioni del girone apuano nell'andata confrontarsi poi con le migliori del raggruppamento lucchese per un campionato trasformatosi da gennaio in "interprovinciale", una novità che rende ancor piu' prestigioso il titolo conquistato dai rossoblu.



Questi i giovani calciatori 2003 della San Marco campioni 2018-19.



Francesco Lombardo. Thomas Musso, Mattia Cacciatori, Alessandro Falezza, Andrea Pezzzica, Antonio Lazzarotti, Mattia Palunbo, Gianluca Biselli, Tommaso Orlandi, Gabriel Ciardi, Daniele Babbini, Matteo DAgostinis, ANdrea Giromini, Lorenzo Castagnoli, Luca Dell?Amico, Gianluca Albertosi, Matteo Vatteroni, Samuele Manfredi, Edoardo Laghezza, Mattia Braida, Mattia Rossi. All. Ivano Gigli.