Ricortola, in giugno Jam Camp con Beppe Bergomi

Calcio Junior - Lo “zio” Beppe Bergomi ed altri giocatori di Serie A insegneranno a giocare a calcio a Marina di Massa. Dal 16 al 22 giugno il Jam Camp, leader nel settore, ha allestito un camp di alto livello riservato ai ragazzi e alle ragazze nati dal 2002 al 2010 la cui direzione tecnica sarà a cura proprio del campione del mondo del 1982 coadiuvato da Andrea Dossena, ex calciatore fra le altre di Napoli e Liverpool.



Parteciperanno anche altri campioni della nostra Serie A grazie alla collaborazione con il progetto “La Giovane Italia” di Sky, che sarà presente anche con le sue telecamere. Il Jam Camp Calcio si svolgerà sull'impianto sportivo di Ricortola, sul campo in erba naturale appena rifatto. Si tratterà di un esperienza unica nel suo genere che prevederà anche un'intera giornata a Coverciano. Il 20 giugno, infatti, i partecipanti al Calcio Jam Camp entreranno nella casa della Nazionale azzurra. Prima effettueranno l’allenamento sugli storici campi del Centro Tecnico e poi avranno l'opportunità di visitare il Museo del Calcio. Inoltre, grazie alla partnership con Zeus, ogni iscritto riceverà un fantastico kit.



Per avere tutte le informazioni e procedere all'iscrizione gli interessati potranno accedere al sito calcio.jamcamp.it o consultare la relativa pagina facebook (sono previste interessanti convenzioni per le scuole calcio della Toscana). E' il primo anno che il Jam Camp, già attivo da anni a Marina di Massa per quanto riguarda il Volley ed il Basketball, si cimenta anche nel calcio ed ha scelto di farlo in grande stile attraverso partnership importanti e consolidate e con big a lavorare sul campo coi ragazzi.