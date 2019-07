Real Forte Querceta crede su mister Mosti

Calcio Junior - Dopo la grandissima cavalcata con gli Allievi Regionali che lo scorso hanno lo ha fatto trionfare tre giornate di anticipo, il mister massese ex Fossone e Romagnano Luca Mosti è stato promosso a pieni voti per allenare la Juniores del Real Forte Querceta nel prestigioso campionato nazionale. Torneo difficile e per Mosti lo sarà ancor di più, visto che la società ha allestito una rosa formata da tutti ragazzi del 2002 quando la quasi totalità delle squadre sarà formata da 2000 e 2001.



Per questa nuova avventura Mosti ha scelto come suo vice il suo fedelissimo Gianluca Venturini, classe 1983 alla prima esperienza in panchina dopo anni di calcio giocato.