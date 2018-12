Rappresentativa Under 14, il nuovo mister è Corrado Grassi

«Ringrazio il presidente Antonioli perché ha pensato a me come successore del maestro Francesconi»

Calcio Junior - Dopo 8 stagioni alla Massese il conosciuto mister Corrado Grassi ha deciso di iniziare una nuova avventura con la Rappresentativa UNDER 14 (Giovanissimi B 2005). Tecnico molto esperto, profondo conoscitore di calcio, noto, oltre che per le indiscusse competenze tecniche, per la sensibilità grazie alla quale riesce a entrare in rapporto con ogni suo piccolo atleta. Ad ingaggiarlo per questa prestigiosa panchina è stato il Presidente Federale della sezione Massa-Carrara Andrea Antonioli e già lunedì 17 dicembre ha diretto il primo allenamento sul sintetico del "Duilio Boni". Prima del lungo periodo alla Massese Grassi ha allenato per altri ventanni, tra scuola calcio e settore giovanile, in moltissime squadre, prima tra tutte Carrarese (13 anni), ma anche Milan Carrara, Portuale, Ricortola, Ortonovo (titolo provinciale Allievi), Tirrenia e Poggioletto (titolo provinciale Allievi).



Di seguito le sue parole:



"Sono stato contattato venerdi scorso dal presidente federale della sezione Massa Carrara Andrea Antonioli che mi ha chiesto se mi poteva interessare la panchina della Rappresentativa. Ho accettato subito con grande motivazione perché era un’esperienza che mi mancava e in più perché mi trovavo inattivo a causa delle note vicissitudini della Massese. Ringrazio il presidente Antonioli perché ha pensato a me come seccessore del maestro Francesconi, ciò mi riempie di orgoglio e farò di tutto per dimostrargli che ha fatto la scelta giusta".