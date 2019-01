Rappresentativa Under 14, bella vittoria del Massa Carrara

I ragazzi di mister Corrado Grassi si sono imposti sul Grosseto per 2-1. A segno Menchini e Pucci

Calcio Junior - Bella vittoria della Rappresentativa Under 14 di mister Corrado Grassi che nel pomeriggio di ieri presso il sintetico del Duilio Boni di Fossone si è imposta per 2-1 contro l'ostico Grosseto.



Partono ben gli apuani che attaccano dai primi minuti e sciupano due importanti occasioni, una con Tongiani, il suo tiro finisce di poco sopra la traversa, e una con Della Bona, fuori di un soffio. Gli ospiti non stanno a guardare e al 10' passano, approfittando di un "infortunio del portiere". Il Grosseto prende fiducia ma i "nostri" non mollano e sfiorano due volte il pari, ancora con Tongiani e poi con Tiberti.



Nella ripresa i ragazzi di Grassi partono subito bene e macinano gioco. Al 55' raggiungono il meritato pareggio con Menchini e dopo altri 5 giri di lancette ribaltano il risultato grazie alla punizione del capitan Pucci. Pochi minuti più tardi i massesi potrebbero triplicare ma la conclusione di Della Bona scheggia la traversa. Il Grosseto non molla e cerca il pareggio che quasi si concretizza nel recupero, quando al 94' su punizione la palla esce di pochissimo. Al triplice fischio le due squadre escono dal "Duilio Boni" fra gli applausi.



Soddisfatto il mister Grassi a fine gara: "Sono contento della prestazione dei miei ragazzi contro una buona squadra. Dobbiamo migliorare nell'intesa fra i reparti ma siamo insieme da poco..."



Le Formazioni iniziali



Massa Carrara: Forfori, Mazzanti, Pucci, Tonelli, Mazzucchelli, Roci, Tiberti, Pasquini, Tongiani, Della Bona, Menchini (Castelbuono, Agnesini, Tamagna, Micucci, Gaddari, Del Mirto, Saulle) All. Grassi

Grosseto: Reali, Tavarnesi, Sarzilla, Vannini, Fazzi, Passalacqua, Alasia, Gamberi, Tenci, D'Ovidio, Conti (Galeazzi, Paccagnini, Palazzesi, Bigliazzi, Cappelli, Mariuccia, Solari M., Solari G, Bodron) All. Magri