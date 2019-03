Rappresentativa, un buon punto per gli Allievi

Per gli apuani a segno Gianluca Biselli della San Marco Avenza

Calcio Junior - Un buon punto per la Rappresentativa Allievi Provinciali Massa Carrara che mercoledì 27 febbraio è tornata dal campo del Livorno con il risultato di 1-1, per i massesi a segno il San Marco Avenza Gianluca Biselli.



Terzo pareggio su tre partite nell“XXXII Trofeo Toscana – VIII Torneo Regionale Marco Orlandi” che vede Massa Carrara impegnata in un girone a 5 squadre con Grosseto - Livorno - Lucca - Pisa. L’ultima partita del girone sarà il 27 marzo quando ti ragazzi di mister Cricca saranno ospiti del Lucca.



Le formazioni scese in campo mercoledi:



Livorno: Pierini, Gradassi, Pedrali, Berlettani, Coppetta, Martelli, Colmbini, Sottoscritti, Presta, Del conte, Fotino (a disp. Basile, Gianfranchi, Okyere, Porcu, Mauriello, De Gregorio, Zanata)

Massa Carrara: Pallai, Pennucci, Berettieri, Pizziconi, Mosti, Plicanti, Lombardo, Bertolasi, Rossi, Biselli (a disp. Pieroni, Giannetti, Formentini, Braida) All. Cricca