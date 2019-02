Rappresentativa, pesante sconfitta per i Giovanissimi

Nella terza gara del Torneo "M.Orlandi" gli apuani hanno subito 9 reti dal Livorno

Calcio Junior - Livorno: Buselli, Vestri, De Ciccio, Pontilunghi, Poli, Testa, Romanacci Lenzi, Cafshi, Cerri,Lucarelli (a disp. Bianchi, Bonaccorsi, Riccobono, Andreucci, Neri)

Massa: Forfori, Mazzanti, Pucci, Roci, tonelli, Mazzucchelli, Tiberti, Tamagna, Menchini, Menconi, Caro (a disp. Castelbuono, Agnesini, Micucci, Tongiani) All. Grassi



LIVORNO- Pesante sconfitta per la Rappresentativa Giovanissimi Provinciali Massa Carrara che torna da Livorno con un passivo di 9 reti a 1. A pesare sull'andamento della gara un cattivissimo approccio che è costato 3 reti nei primissimi minuti e che ha condizionato notevolmente il resto dell'incontro. Il primo tempo si è infatti chiuso sul 5 -1, col gol della bandiera di Menconi, scavalca il portiere in uscita con un pallonetto, e altre due occasioni importante per i "nostri". Nella ripresa non è andata meglio, occasioni mancate dal Massa Carrara e al contrario concretizzate dal Livorno con altre 4 reti.



Di seguito le parole di mister Corrado Grassi: "Punteggio che punisce troppo i mie ragazzi. Nei primi 12' siamo andati sotto di 3 gol, tutti da calcio da fermo (angolo) con grosse ingenuità. Onestamente troppo il divario fisico e tecnico. Possiamo lamentare alcune assenze e forse non avremmo subito una sconfitta così pesante, ma onore al Livorno per la sconfitta".