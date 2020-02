Rappresentativa, a Grosseto bene i Giovanissimi

Calcio Junior - Si è disputata mercoledì 12 febbraio la seconda giornata del Torneo Marco Orlandi, riservato agli Allievi B e Giovanissimi B delle Rappresentative Provinciali della Toscana. Entrambe le categorie della provincia di Massa Carrara hanno giocato contro la rappresentativa di Grosseto. Non è andata bene agli Allievi che hanno perso con il rotondo risultato di 8-2; al contrario bene i Giovanissimi che hanno battuto i grossetani per 2 reti a 1.



I ragazzi di mister Corrado Grassi hanno espresso un buon calcio e creato numerose occasioni da gol. E' il Grosseto a passare in vantaggio con un gol di testa al 13', pareggio che arriva al 23' grazie al tiro da fuori area di Botrugno. Dopo aver creato altre occasioni con Chelucci e Rosaia, gli apuani ribaltano al 31' con Domenichini su assist di Chelucci. Nella prima parte della ripresa capovolgimenti di fronte con occasioni da ambo le parti, poi negli ultimi quindici minuti supremazia di Massa Carrara con altre occasioni sciupate. Soddisfatto il mister Grassi per la buona prestazione di tutta la squadra e per il bel gioco espresso che fa ben sperare per il proseguio del torno: fra 15 giorni altra partita, ancora in trasferta, sula campo della Rappresentativa di Pisa.



Formazioni scese in campo:



GROSSETO: Borghetti, Frediani, Angiolini, Giraudo, Nardi, Bonucci, Busetta, Foderi, Miccoli, Valloni, Bojinov. A disp. Nesti, Servillo, Cozzatelli, Rossi, Curti, D'Andrea, Muscari, Mori

MASSA CARRARA: Lenzoni, Contese, Rubini, Rami, Vernazza, Botrugno, Del Freo, Viti, Rosaia, Chelucci, Domenici. A disp. Beghini, Vulcano, Vanni, Ragoni, Carli, Lagomarsini