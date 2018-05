Progetto Territoriale di Qualità, Pallerorenese si aggiunge a Filvilla e Pontremolese

Rispetto e sviluppo delle Scuole Calcio delle singole città e società, con gestioni indipendenti ma coordinate e l’unione del settore giovanile

Calcio Junior - Appena lo scorso 24 marzo era stata data l’ufficialità dello storico accordo di collaborazione tra

Pontremolese e Filvilla per il Progetto Territoriale di Qualità, che vede come obiettivo il rispetto e lo sviluppo delle Scuole Calcio delle singole città e società, con gestioni indipendenti, ma coordinate, e l’unione del settore giovanile. Il tutto per dare un servizio di alta qualità a tutti i ragazzi del territorio. Da ieri è ufficiale che a partire dalla prossima stagione anche la gloriosa Palleronese, farà parte di questo progetto ambizioso.



Dopo mesi di contatti da parte dei reggenti delle 3 società, si è raggiunto infatti un accordo di collaborazione che vedrà l’unione di forze e valori comuni per sviluppare un percorso di crescita mai strutturato prima in Lunigiana, almeno in questo modo.



Organizzazione, condivisione, formazione, crescita, qualità, etica, sono i principi sui quali si fonderà questa importante collaborazione, che in questo caso sarà esclusivamente formativa. Infatti la Pontremolese metterà a disposizione della Palleronese, già Spezia Accademy come il Filvilla, e società sana e in crescita, i propri tecnici qualificati, i programmi formativi che le hanno permesso di diventare l’unica scuola calcio elite del territorio e che l’hanno inserita nel progetto nazionale Inter Grassroot Program, e le proprie strutture.



Questo rappresenta un altro tassello importante in un percorso di unione d’intenti e crescita che

potrebbe rappresentare una svolta nel calcio giovanile lunigianese, e al quale in futuro potrebbero unirsi altre realtà.