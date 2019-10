Primi Calci, al via il Primo “Memerial Benny`

Calcio Junior - Venerdì 1 novembre si terrà al centro sportivo Il Lago a Marina di Massa il primo “Memorial Benny” dedicato a Benedetto Dati. In campo ci sarà la categoria “Primi Calci 2011”. Dalle 14.45 partirà il programma e alle ore 15:00 il fischio di inizio per tutte le squadre che si sfideranno tra loro in due gironi da quattro squadre ciascuno, in due tempi da 10 minuti, poi nella seconda parte i team si scambieranno il girone e si scontreranno di nuovo con le altre squadre.



Il torneo è così organizzato: un girone all'italiana dove tutte le squadre si scontreranno tra loro e in quanto si tratta di un “memorial” non ci sarà classifica finale e tutti i bambini partecipanti saranno premiati. Le squadre che hanno aderito sono: ASD CITTA' DI MASSA C5, ASD ATLETICO RIVIERA, AS SAN VITALE CANDIA, ASD MASSESE 1919 SRL, ASD ACCADEMY MASSA

MONTIGNOSO, ASD SPORTING APUANIA, ASD TIRRENIA 1073 e ASD AULLA SPORT 2019.



Alle 19.00 ci saranno le premiazioni e la consegna della targa ricordo alla famiglia Dati.