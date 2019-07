Calcio Junior -

Continua l'attività estiva dell'Accademia del Calcio.

A partire da domani, lunedi 29 luglio presso il quartier generale dell'Accademia ovvero il centro sportivo delle Colline Massesi andrà in scena infatti la seconda settimana di "Pre preparazione estiva" per varie categorie di giovani calciatori che attendono il via della nuova stagione nelle rispettive società di appartenenza e che di solito inizia non prima di settembre.



Da Lunedi 29 a Venerdi 2 Agosto è stata organizzata una seconda sessione di "pre-preparazione" per ragazzi dal 2008 al 2002 divisi in fasce d'età per portieri e giocatori.



Il programma.



- Dalle 8 alle 9 consegna ragazzi presso Ristorante Pizzeria Colline Massesi



Mattinata di allenamento che comprende:



- Tecnica

- Coordinazione

- Forza

- Allenamenti in spiaggia

- Propriocettiva

- Situazionale

- 1vs1

- Partitella



Info : 3488301794