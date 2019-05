Pontremoli, al via il Torneo del Centenario

Categoria 2006, oltre agli azzurri squadre professionistiche come FC Inter, Spezia, Carrarese, Pro Patria, Pistoiese e Como

Calcio Junior - Dopo la trionfale conclusione del campionato di Promozione e la conquista della finalissima della Supercoppa, ecco un altro evento di grande spessore organizzato dalla società azzurra.



Sabato e domenica prossimi presso gli impianti cittadini (Lunezia e L. Romiti) si disputerà l’importante “Torneo del centenario – Lunigiana Cup” per la categoria Esordienti 2006, “kermesse” che vedrà ospiti squadre professionistiche come FC Inter, Spezia, Carrarese, Pro Patria e Pistoiese, e poi Como, Romulea, Tarros Sarzanese, Capezzano, Don Bosco Spezia, Canaletto, Don Bosco Fossone, Armando Picchi, Pianazze e Rivasamba oltre alla squadra azzurra dei mister Dario Tacchini, Andrea Filippi e Alessandro Bisciotti che metterà in campo tutto l’impegno per non sfigurare di fronte ad avversari di questo livello.



Appuntamento dunque sabato mattina al “Lunezia” alle ore 9,30 per il via a questa manifestazione che diventerà un punto fermo di grande prestigio nel finale di stagione della società azzurra.