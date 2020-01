Pontremolese, Petrucci nuovo responsabile di Settore Giovanile e Scuola Calcio

Calcio Junior - Dopo il suo addio alla Tarros Sarzanese e un periodo di stop per ricaricare le batterie, torna nel calcio Toscano e in forza alla Pontremolese 1919 il mitico Oreste Petrucci. Il direttore di super esperienza, maturata in società come Migliarinese, Valdellora, Ceparana, Canaletto, Aullese, Spezia, Entella e da ultimo Tarros, in questi giorni ha firmato con la società azzurra un accordo che lo terrà vincolato dal 20 febbraio al primo luglio 2020 come Responsabile del Settore Giovanile e Scuola Calcio Elite, ruolo ricoperto da Gianluca Buttu, e della Scuola Calcio Elite.



“Un altro importante obiettivo è stato raggiunto. Siamo molto soddisfatti di aver concluso questo accordo, fondamentale per la crescita della nostra società, – dichiara il direttore generale del settore giovanile azzurro Luca Lecchini - era da tempo che desideravamo portare Oreste a Pontremoli, un numero uno assoluto nell’ambito del calcio giovanile del nostro territorio. Finalmente avremo l’occasione di unire le forze e poter lavorare tutti insieme, con il nostro fantastico Team, per un progetto ancora più ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare”.