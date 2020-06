Pontremolese, Capiferri dice stop: `Penso alla famiglia`

Calcio Junior - A poche poche ore dal Consiglio Federale fissato per lunedi 8 giugno, tramite il quale probabilmente si sapranno gli esiti dei campionati dilettanti, il mister della Pontremolese Juniores Riccardo Capiferri, che fino allo stop era primo in classifica a +2 dal Camaiore, ha comunicato tramite un post sulla propria pagina facebook la volontà di non proseguire con la squadra azzurra per la prossima stagione.



Di seguito le sue parole:



"È arrivato il momento di fermarsi, il prossimo anno non siederò su nessuna panchina. È giunto il momento di dedicarmi totalmente alla mia famiglia. Scelta difficile perché lasciare un gruppo così bello e che mi ha dato tanto (non sto parlando di calcio chiaramente) è veramente dura. Ringrazio la società Pontremolese che mi ha permesso di lavorare in grande serenità e mi ha sempre appoggiato in tutto e per tutto, Luca Lecchini e Piergiorgio Aprili in primis con i quali abbiamo 4 anni fa cominciato da zero il nostro progetto. Non cambio squadra, quindi sarò sempre a disposizione della Pontremolese, maglia che ho cucito sulla pelle completamente, per qualsiasi cosa. Ringrazio tutti i ragazzi che ho avuto l’onore ed il piacere di allenare, io ci sarò sempre. Il calcio è bello soprattutto perché ti regala le emozioni che ho provato io, di campo e non, nella vittoria e nella sconfitta, perché con i miei ragazzi abbiamo assaporato sia l’una che l’altra fino a ieri sera a mezzanotte e mezza. Mi mancherete ...tanto tanto".