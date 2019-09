Pontremolese, al via l’Open Day

Calcio Junior - La Pontremolese 1919 rinnova l'appuntamento pre-stagionale per tutti i bambini e bambine della Scuola Calcio azzurra e non nati dal 2009 al 2014, che vogliono provare una nuova esperienza di sport, con persone altamente qualificate, in una struttura di qualità.



Giovedì 5 settembre dalle ore 20.45 alle ore 22,15 la più importante società della Lunigiana svolgerà appunto l’Open Day presso il nuovo campo in sintetico dello stadio “Lunezia” di Pontremoli. Una serata con gli istruttori azzurri per un naturale ed amichevole approccio al calcio e allo sport.