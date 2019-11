Per la San Marco juniores una vittoria sotto il diluvio

Calcio Junior -



SAN MARCO AVENZA-MASSESE 3-1

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Piccini, Barontini, Bascherini, Biselli, Ussi, Michelucci, Tornari, Santucciu. A disp. Mallegni, Fruzzetti, Ricci, Krupenko A, Tioli, Krupenko D, Giromini, Dell'Amico, Chelotti. All. Frediani.

MASSESE: Pennacchi, Biancardi, Gennuso, Bonati, Barattini, Baldini. Manfredi, Lezza, Mazzei, Manfredi, Pasque':A disp. Ceccarelli, Queruti, Vietina, Barbieri, Veschi, Baldini, Latif. All. Figaia.

ARBITRO: Antonino di Viareggio.

RETI: 7' pt Ussi, 10' pt Mazzei, 29' pt Santucciu, 9' st Mazzolini, 27' st Mazzei.



Primo tempo che si conclude con la San Marco in vantaggio per due a uno. Rossoblu che passano al 7' garzzie ad una bella intuizione di Ussi che trafigge Pennacchi. La Massese non ci sta e raggiunge l'1-1 con una rete di Mazzei. Ci pensa poi Santucciu alla mezz'ora a riportare avanti gli avenzini con un tiro velenoso che si infila all'angolino.

Ad inizio della ripresa arriva un'altra rete avenzina con Mazzolini che mette in discesa la strada per la Sa Marco. La Massese si rifà sotto al 27' con un calcio di rigore che batte Mazzei, Pallai respinge e lo stesso attaccante bianconero ribatte in rete. Nel finale forcing della Massese ma la San Marco di difende con ordine fino al triplice fischio finale.



_____________

NM