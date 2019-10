Per la Carrarese Berretti è ko a Viterbo

Calcio Junior -

VITERBESE CASTRENSE-CARRARESE 2-1

VITERBESE CASTRENSE: Torelli, Cafati, Lauri, Menghi, Ricci, Lisi, Covarelli, Zanon, Manghi, Capparella, Vari. A disp. Gemelli, Macri, Oriolesi, Giannetti, Furia, Ferramisco, Colesti, Lora, Braido, Pelliccioni, Giovinazzo, Moretti.

CARRARESE: Gallina, Bianchi, Della Pina, Dell'Amico, Furio, Ugolini, Lodovici, Pedrazzi, Petriccioli, Centonze, Fortnati. A disp. Pinna, Orlandi, Benaassi, Manzo, Biasci, Ferri, Cenderello, Furno, Dell'Amico, Scaletti. All. Ficagna.

ARBITRO: Francesco Oddo di Viterbo.

RETI: 1' pt Petriccioli, 16' pt e 30' st Vari



Arriva una sconfitta per 2-1 per la Carrarese Berretti sul terreno della capolista Viterbese nel match valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Berretti. Pronti via ed arriva il vantaggio immediato da parte della Carrarese che dopo sessanta secondi di gioco segna con una bella rete con bomber Petriccioli. Carrarese che sfiora in almeno due occasipni il raddoppio prima di subire il pareggio dei padroni di casa al 16' con Vari abile a trovare lo spazio giusto per battere Gallina. Ancora Carrarese pericolosa al 40' con un calcio di punizione di Petriccioli che termina fuori di pochissimo.

Nella ripresa a Viterbese avanza il proprio baricentro costringendo la difesa azzurra agli straordinari con Gallina autore di alcuni interventi miracolosi. Carrarese pericolosa ancora con Petriccioli al 22' la cui conclusione quasi sulla linea viene deviata da un difensore di casa.

Dopo vari tentativi la Viterbese passa in vantaggio con un gol da parte ancora di Vari al 30' complice una disattenzione difensiva azzurra. La Carrarese tenta di reagire ma i padroni di casa ed un arbitraggio abbastanza casalingo da parte del fischietto di Viterbo rendono particolarmente in salita il cammino per i ragazzi di mister Ficagna che escono a mani vuote da Viterbo.



