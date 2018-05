Partito il XII Torneo di calcio giovanile “Torre di Castruccio”

Appena iniziata e con grande successo di pubblico al Paolo Deste della Covetta la dodicesima edizione nel quale quest'anno fa l'esordio anche la 1° edizione “Covetta Cup”

Calcio Junior - AVENZA-Appena iniziata e con grande successo di pubblico al Paolo Deste della Covetta la dodicesima edizione del Torneo di calcio giovanile “Torre di Castruccio”, nel quale quest'anno fa l'esordio anche la 1° edizione “Covetta Cup” e che ha visto il taglio del nastro lunedi scorso.



Novità di quest'anno, l'evento sportivo è diviso in due parti. Attualmente in campo le categorie piu' piccole, dopo Ferragosto come data consueta nelle undici precedenti edizioni, via libera alle annate maggiori.



Queste le gare in programma nel fine settimana per la categoria Esordienti 2005



Giovedi 10. Ore 18.15: Spezia-Tarros. Ore 19.15: Forte dei Marmi-Ceparana. Ore 20.15: Carrarese-Perticata.



Venerdi 11. Ore 18.15: San Marco-Versilia. Ore 19.15: Pianazze-Fossone. Ore 20.15: Sporting Massarosa-Ricortola.



Sabato 12: Ore 18: Perticata-Versilia. Ore 19: Tau Calcio-Canaletto. Ore 20: Don Bosco Spezia-Canaletto.



Domenica 13 in campo le Categoria Piccoli Amici 2012.



Le gare



Ore 18.15: Luni-Colli Ortonovo, Croce Verde -Academy Massa Montignoso, Valdivara-San Marco Avenza. Ore 18.30: San Marco-Croce Verde, Colli Ortonovo-Valdivara, Academy-Luni Calcio.

Ore 18.45: Luni Calcio-San Marco, Croce Verde-Valdivara, Academy-Colli Ortonovo.

Ore 19: San Marco-Academy, Croce Verde-Colli Ortonovo, Valdivara-Luni Calcio.

Ore 19.15: Luni Calcio-Croce Verde, Colli Ortonovo-San Marco, Academy-Valdivara.





Area degli allegati