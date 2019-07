Parte ufficialmente l´ Academy T.M.

Calcio Junior - Aperta ufficialmente la campagna tesseramenti per la nuova Academy Turano Montignoso. Il progetto potrà disporre dell'impianto di Turano e del nuovo centro sportivo della "Renella", su cui sono stati fatti investimenti per oltre 600mila euro. Una struttura che conta complessivamente un campo a undici omologato per la serie D, in erba sintetica di ultima generazione, un campo a nove, un campo a sette e altri due campi a cinque. Appena completato anche lo staff tecnico, che sarà presentato a breve dalla società di Emanuele Corfù e Gabriele Ciavarella.



Ancora in corso la selezione della squadra 2005, categoria di punta della stagione 2019/2020 dell'Academy, che mira a vincere il campionato provinciale Giovanissimi A e staccare il biglietto per il campionato regionale del prossimo anno.



I direttori sportivi, Armando Pucci e Silvio Pinarelli, stanno portando avanti un casting scrupoloso. Per i tesseramenti, la segreteria dello stadio "Del Freo" di Montignoso, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 20. Info: 348.9787309. --