Nazzano, primo Torneo “Natale gialloblu`

Calcio Junior - Ai nastri di partenza ben trenta squadre di giovani aspiranti calciatori al primo torneo denominato “Natale Gialloblu”, manifestazione organizzata dalla società Oratorio Montuschi Nazzano, nuova affiliata Figc che per dar vita alla manifestazione si è affidata alla partnership con la società San Marco Avenza.



La kermesse giovanile che ha preso il via martedi 10 dicembre vede la partecipazione di trenta squadre suddivise per i sei raggruppamenti per fasce di età, appartenenti al comprensorio toscano, province di Massa Carrara e Lucca, e della limitrofa Liguria. Della categoria 2006 sono iscritte 8 squadre divise in due gironi:



Girone A: Oratorio Montuschi Nazzano, Academy Massa Montignoso,Tirrenia, Atletico Carrara



Girone B: Forte dei Marmi, San Marco Avenza, Seravezza e Arci Painazze, La Spezia.



Nel girone unico della categoria 2007 figurano Oratorio Montuschi Nazzano, Luni calcio e Tirrenia.



Salendo di età per il 2008 due gironi di tre squadre:

Girone A: San Marco Avenza, Luni Calcio e Colli Ortonovo

Girone B: Don Bosco Fossone, Carrarese e Ricortola.



Girone unico per le categorie 2009, 2011 e 2012.



2009: San Marco Avenza, Tarros Sarzanese, Don Bosco Fossone, Perticata Carrara.

2011: Fortitudo,Sp. Pietrasanta, Oratorio Montuschi Nazzano, San Marco Avenza.

2012: San Marco Avenza,Forte dei Marmi, Oratorio Montuschi Nazzano, Poggioletto.



Il torneo giovanile in svolgimento presso il campo sportivo di Nazzano è stato aperto dalle categorie 2007 e 2008 con una pioggia di gol, di seguito i relativi risultati:



Martedi 10 dicembre leva 2007 Girone A: Oratorio M. Nazzano-San Marco Avenza 0-3, Luni Calcio-Tirrenia 6-2, nella categoria 2008 per il girone A . San Marco Avenza-Luni calcio 5-5 e per il B Don Bosco Fossone-Carrarese giovani 3-1.



Mercoledi 11 /12/ categ. 2009 San Marco Avenza-Tarros sarzanese 8-1, Don Bosco Fossone-Perticata 0-6.



Nel dettaglio il programma e calendario del prossimo weekend



Sabato 14 dicembre:



Categoria 2007: ore 17.00, San Marco Avenza-Luni calcio campo A



ore 17.00, Oratorio Montuschi Nazzano-Tirrenia campo B



Categoria 2008 : ore 18.15 Ricortola-Don Bosco Fossone



Domenica 15 dicembre:



Categoria 2011 ore 10.00, Oratorio Montuschi Nazzano-San Marco Avenza campo A



ore 10,00, Fortitudo-Sp.Pietrasanta campo B



ore 10,15, Oratorio Montuschi Nazzano-Fortitudo Campo A



ore 10,15, San Marco Avenza-Sp.Pietrasanta campo B



ore 10,30, Sp.Pietrasanta-Oratorio Montuschi Nazzano campo A



ore 10,30, Fortitudo-San Marco Avenza campo B