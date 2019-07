Nata la nuova Scuola Calcio `ASD Fortitudo´´

Per mano di Fabrizio Marselli che con il suo storico staff riporta di fatto il calcio giovanile a Bonascola: "Faremo tariffe agevolate per andare incontro alle famiglie"

Calcio Junior - Il 4 luglio 2019 con l’attribuzione della matricola FIGC è nata la scuola calcio Fortitudo ASD per mano di Fabrizio Marselli che con il suo storico staff riporta di fatto il calcio giovanile a Bonascola, e precisamente a Ca Michele .



"La nostra Scuola Calcio è improntata sui nostri metodi che negli anni hanno cresciuto giovani talenti e formato squadre di eccellente livello-afferma il Marselli-metodi che andiamo a migliorare con allenamenti di tecnica individuale tenuti da me e Orlandi trasversalmente su ogni annata a mini gruppi di 4/5 elementi per curare ogni gesto tecnico e perfezionarlo al meglio. Faremo tariffe agevolate per andare incontro alle famiglie mentre renderemo gratuito il primo anno di lezioni ai più piccoli a partire dai nati nel 2015. Un ringraziamento particolare alla Perticata nella persona del Presidente Orsini che ci ha sostenuto nella realizzazione e con il quale andiamo a perfezionare una collaborazione stretta. Da lunedì dalle ore 18.30 siamo a Ca Michele per le iscrizioni e ogni info, che trovate da domani anche su fb e istagram FORTITUDO".