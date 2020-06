Nasce “Football Farm”, la scuola di specializzazione individuale

Calcio Junior - Dall’idea e dall’impegno di alcuni giovani e qualificati tecnici della zona è nata “Football Farm”, una scuola di specializzazione individuale che ha l’intento di far esprimere il talento dei calciatori. L’associazione sportiva dilettantistica aprirà i battenti a partire dal 15 luglio sullo splendido campo in erba naturale di Ricortola.



“L’obbiettivo è creare esercizi su misura per ogni atleta tenendo presente il livello raggiunto fino a quel momento – spiega Davide Scarci (foto), allenatore con patentini Uefa B e Uefa C oltre ad un master come maestro di tecnica giovanile - In ogni seduta lavoreremo su tutti fondamentali partendo dalla coordinazione e dal dominio della palla passando alla trasmissione, alla ricezione ed al tiro per arrivare alla situazione fondamentale del gioco: l’uno contro uno. Il nostro pensiero prende spunto dai dettami dei corsi ufficiali del sistema calcio italiano integrati con quella che le due scuole giovanili più importanti al mondo, Ajax e Barcellona, chiamano “Cruyff Quality”. Siamo per il calcio vero, quello totale”.



Altri maestri della scuola saranno Michele Angelotti, laureato in Scienze Motorie e con un master in Health and Physical Activity all’Università del Foro Italico, Ionut Albinoiu, tecnico Uefa C, e Lorenzo Vanni, laureando in Scienze Motorie. La Football Farm si prefigge di supportare il lavoro di ogni allenatore che avendo a che fare con gruppi ampi non può correggere analiticamente ogni singolo giocatore. L’impegno della scuola è per migliorare i calciatori ad ogni livello di gioco dai piedi alla testa sempre nel rispetto del divertimento e della carta dei diritti del bambino.



Le lezioni, individuali o a piccoli gruppi (di 2 o 4 persone), saranno a prezzi competitivi ed accessibili. Per informazioni e prenotazioni: tel. 393.0641629, mail footballfarma.s@gmail.com.