Mundialito, programma variato per il maltempo

Calcio Junior - Il programma del Mundialito è stato purtroppo condizionato dal maltempo. Impossibile giocare nella giornata di ieri, gli organizzatori dell'Accademia del Calcio sono stati costretti a fare slittare la manifestazione,. Questa sera presso il centro sportivo delle Colline Massesi si svolgeranno le semifinali delle varie categorie , gare che erano in programma per ieri sera , mentre l'appuntamento per le Finalissime e l' attesa assegnazione delle varie Coppe del Mondo è fissato per domenica 4 agosto.



Questo il programma aggiornato.



SEMIFINALI - DOMENICA 28 LUGLIO



2008/09

Ore 20.00 Belgio-Brasile

Ore 21.00 Svezia-Isole Far Oer



2010

Ore 19.30 Uruguay-Italia

Ore 20.30 Belgio-Colombia



2011

19.45 Olanda-Francia

20.30 Portogallo- Inghilterra



2012

19.15 Olanda-Perù

20.00 Uruguay-Italia



FINALI-DOMENICA 4 AGOSTO



2012

19.15 Finale 3/4 posto campo 2

20.00 Finale 1/2 posto campo 1



2011

19.45 Finale 3/4 posto campo 2

20.30 Finale 1/2 posto campo 1



2010

Ore 19.30 Finale 3/4 posto campo 4

Ore 20.30 Finale 1/2 posto campo 3



2008/09

Ore 20.00 Finale 3/4 posto campo 4

Ore 21.00 Finale 1/2 posto campo 3