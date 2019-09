Monica Rondelli per la Massese Prima Calci

Calcio Junior - Il responsabile della scuola calcio bianconera Fabio Marangon ha scelto quale sarà l'allenatore della categoria più piccola del 2013/2014. Si cercava un profilo molto competente e adatto all'aspetto educativo, requisito fondamentale per i primissimi anni di calcio. All'unanimità la scelta è ricaduta sulla prof. laureata con 110 e lode in Scienze Motorie Monica Rondelli. Di seguito il comunicato della U.S Massese 1919 che la presenta:



U.S Massese 1919 da’ il benvenuto alla nostra allenatrice Monica Rondelli che allenerà i ragazzi del 2013-2014, laureata e docente in scienze motorie. Le sue prime parole “Sono onorata di essere qui alla Massese società gloriosa. Quanto sono stata chiamata non ci credevo, è l‘occasione che sognava fin da piccola essendo di Massa. Sono contenta, mi renderò utile con quelli più piccoli per poterli crescere. Non guardo l’aspetto tecnico ma educativo.