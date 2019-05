Massese, torneo `Piccoli Campioni`: settimana di feste finali

Con questa settimana si chiude la kermesse organizzata dalla Massese per i più piccoli, poi dal primo di giugno si parte con il Calcio a 11

Calcio Junior - Siamo entrati nella seconda settimana del XXXVI Torneo Piccoli Campioni, evento calcistico che abbraccia tutte le categorie giovanili, organizzato dalla U.S. Massese 1919 presso il sintetico del "Raffi" di Romagnano. La kermesse calcistica, iniziata il 13 maggio, sta andando a gonfie vele, avendo già disputato due serate con il 2012, una con il 2010, due con il 2008, una col 2006, una col Calcio a 11 (2002).



Nella giornata di ieri in campo il 2010 mentre questa sera sarà la volta del 2006. Poi nella seconda metà della settimana via con le "Feste Finali", rispettivamente giovedi per il 2012, venerdi per il 2010 e domenica per il 2008. Dopodichè, chiuso con i più piccoli, dal primo giugno partirà a pieno ritmo il torneo per il Calcio a 11, con le varie categorie 2002, 2003, 2004 e 2005.



Di seguito tutte le squadre partecipanti fino al 2006:



2012: Massese, Ricortola, Sporting Apuania, Arci Pianazze, Forte Dei Marmi, Turano, San Marco Avenza, San Vitale Candia,



2010: Massese, Poggioletto, Sporting Apuania, Atletico QM, Forte Dei Marmi, Tirrenia, San Marco Avenza, San Vitale Candia,



2008: Massese, Poggioletto, Ortonovo, Borgo Foce Amelia, Turano, Forte Dei Marmi, Tirrenia, Ricortola



2006: Massese, Aullese, Sporting Pietrasanta, Tirrenia, Atletico Carrara, Oratorio Nazzano