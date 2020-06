Massese, al via il Summer Camp

Calcio Junior - Nel mese di luglio partirà presso lo Stadio Degli Oliveti il Summer Camp del Settore Giovanile U.s Massese 1919. A comunicarlo la stessa società con il seguente comunicato:



L' U.S. Massese comunica che a fare data dal 6 Luglio 2020 presso lo Stadio Oliveti prenderà inizio il Summer Camp del Settore Giovanile riservato alle annate 2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014, ovviamente organizzato seguendo rigidamente i protocolli imposti dalla Federazione Italiana Giuoco calcio.

Per quando riguarda le categorie 2004/2005/2006/2007 sarà impostato un programma personalizzato a gruppi ristretti.



Per l'occasione la segreteria ricorda che dal 01 Luglio 2020 sono aperte le iscrizioni alle categoria dal 2004 al 2014.



Per informazioni:Segreteria Settore Giovanile 331-8153565.



Informazioni via whatsapp 389-6475946