Lo Spezia fa il bis, si aggiudica il memorial “Ciak”

Perfetta l’organizzazione da parte della società Atletico Carrara

Calcio Junior - CARRARA- Sono gli aquilotti di mister Cristian Pepe ad alzare il trofeo “Ciak”, torneo riservato alla categoria 2005 organizzata dall’Atletico Carrara dei Marmi per ricordare Giancarlo Quattrini detto “Ciak”, indimenticabile dirigente neroazzurro e super tifoso della Carrarese, scomparso due anni fa.



Alla seconda edizione hanno partecipato quattro club professionisti (Spezia, Robur Siena, Carrarese Calcio, Pistoiese), la Massese e i locali dell’Atletico Carrara. Ad inaugurare la manifestazione è stato il derby apuano tra la Massese e la Carrarese (foto) del Raggruppamento A, con la vittoria di misura dei bianconeri con il punto in contropiede di Menchini. Nella seconda gara ai liguri basta il gol di Bordin di testa sugli sviluppi di un corner per battere gli azzurri di Mazzanti. Nel terzo incontro gli spezzini hanno la meglio sulla Massese, con i sigilli di Bracco e Di Giorgio, conquistando così la vetta del girone e assicurandosi la finale.



Nel gruppo B, dopo la vittoria della Pistoiese sull’Atletico Carrara, la Robor Siena imita lo Spezia vincendo tutte due le sfide, sia con l’Atletico Carrara e che con la Pistoiese, con il classico risultato all’inglese.



Nell’attesa finalissima, lo Spezia nelle prime battute sfiora il vantaggio in tre occasioni con Piccioli, Bracco (traversa) e tap in con paratona dell’estremo difensore senese. Il gol era nell’aria e puntuale arriva con un forte tiro centrale di Di Giorgio a pochi minuti dall’intervallo, punto che rimarrà fino alla fine.



Al termine premiazione sul campo effettuata dal “Patron” della riuscita kermesse Michele Piccini e dirigenti locali, presente per la famiglia di “Ciak” il genero Paolo Tartarelli. Oltre i singolari premi (sculture in marmo) a tutte le squadre in ordine di classifica sono stati consegnati riconoscimenti personali a Gabriele Bandini (Massese) come miglior portiere, a Carlo Mignani (Robur Siena) miglior giocatore del torneo, e infine al capocannoniere Latena Cervone (Robur Siena) con cinque centri.



Risultati e tabellini:



Girone A:



Massese-Carrarese 1-0



Massese: Giromini, Bonuccelli Sebastian, Bocci, Tamagna, Muca, Cassidoro, Menchini, Roci,Tongiani,Biagini, Bonucelli Alessio (Bandini, Cobaj, Mosti, Favret) All. Dell’Amico



Carrarese: Ragonesi, Zeka, Pasquini, Cosentino,Cacciatori, Folgarelli, Bonafede, Negri, Giovannoni, Giamperi, Pucci (Bedini, Pepe, Lombardi, D’auria, Zaccagna, Faconti) All.Mazzanti



Arbitro : Andreani di Carrara



Marcatore : Menchini







Spezia-Carrarese 1-0



Spezia: Casto, Frediani, Pisacane, Loffredo,Cappelli, Berti, Bordin, Michelucci, Conte, Bracco, Pisani ( Angrisani, Benvenuto, Conte, Caddeo, Piccioli, Campana, Di Giorgio,Garzia, Raineri) All. Pepe



Carrares: Ragonesi, Pasquini, Bonafede, Negri, Pucci, Bedini, D’auria, Zaccagna, Folgarelli, Giampieri, Zeka (Faconti, Lombardi,Pepe, Giovannoni)All. Mazzanti



Arbitro: Marescalchi di Carrara



Marcatore : Bordin







Massese-Spezia 0-2



Massese: Giromini, Biagini, Bonucelli A., Roci, Menchini, Cassidoro, Nuca,



Tamagna, Bocci, Bonucelli S., Tongiani (Bandini, Favret, Mostio, Cobaj) All. Dell’Amico



Spezia: Casto, Frediani, Pisacane, Loffredo, Cappelli, Berti, Michelucci, Conte, Bracco, Pisani, Piccioli (Angrisani, Benvenuto, Caddeo, Campana, Garzia, Raineri, Di Giorgio)All. Pepe



Arbitro Andreani di Carrara



Marcatori : Bracco, Di Giorgio







Girone B







Atletico Carrara-Pistoiese 0-2



Atl. Carrara: Mariotti, Carileri, Balderi, Baldelli, Hanganu, Marku, El Hamlili, Mannucci, Santucci, Ruocco, Di Nuzzo (Rinaldi L.,Fregosi) All. Rinaldi R.



Pistoiese : Mugnaini, Bello, Belluomini, Ceccherini, Conticelli, Di Biase, Kapidani, Pertici, Susini, Tassi, Vannini (Bucalossi, Casella, Crsitofari, Margheri, Serafini, Vettori,Cusin)All. Scali



Arbitro : Manescalchi di Carrara



Marcatori: Di Biase, Vettori







Atletico Carrara-Siena 0-5



Atl. Carrara: Giannarelli, Baldelli, Mannucci, Fregosi, Santucci, Ruocco, Di Nuzzo, Balderi, Marku, Hanganu, El Hamlili. All. Bertanelli



Robur Siena: Baldi, Amadii, Pitti, Scartoni,Pugliese, Batoni,Pasqualetti, Hilla, Seghi, Mignani, Cervone (Pignattai, Cataldo, De Carlo, Pecciarini, Fineschi, Pianigiani)All. Pericoli



Arbitro : Andreani di Carrara



Marcatori : Cervone (3), Batoni, Mignani



R.Siena-Pistoiese 2-0



Robur Siena : Baldi, Amadii, Scartoni, Batoni, Pasqualetti, Pugliese, Pitti, De Carlo, Seghi, Mignani, Cervone (Hilla, Cataldo, Pignattai, Volentieri) All. Pericoli



Pistoiese : Mugnaini, Pertici, Vanini, Tassi, Susini, Kapidani, Di Biase, Ceccherini, Conticelli,Bello, Belluomini(Cusini, Caselli, Bucalossi, Beconcini, Serafini)All. Scali



Arbitro : Manescalchi di Carrara



Marcatori : Cervone (2)



Fase finale :







5°/6 °posto: Carrarese-Atletico Carrara 8-0



Carrarese: Ragonesi, Zeka, Pasquini,Cosentino,Cacciatori,Folcrelli, Bonafede, Negri, Giovannoni, Giampieri, Pucci( Bedini, Pepe, Lombardi, D’Auria, ,Zaccagna, Faconti)All.Mazzanti



Atletico Carrara : Mariotti, Carileri, Balderi, Baldelli, Haganu, Marku, El Hamlili, Mannucci, Santucci, Ruocco, Di Nuzzo(FGregosi, Rinaldi) All. Bertanelli



Arbitro : Cavallini di Carrara



Marcatori : Folcarelli(2), Lombardi(2), Giovannoni, Pucci, Zaccagna, Giampieri.







3°/ 4° posto : Massese-Pistoiese 0-7



Massese : Giromini, Bonucelli S., Bocci, Muca, Cassidoro, Tongiani, Biagini, Mosti, Bonuccelli A.,Cobaj, Roci( Bandini, Tamagna) All. Dell’Amico



Pistoiese : Mugnaini, Pertici,Vannini,Tassi, Susini, Kapidani, Di Biase, Conticelli, Ceccherini, Bello, Belluomini( Cusin, Vettori, Serafini, Beconcini, Bucalossi, Caselli) All. Scali



Arbitro : Particelli di Carrara



Marcatori :Vettori(3), Ferrara(2), Susini, Kapidani







Finale 1°/2° posto Spezia-Robur Siena 1-0



Spezia: Abbaterusso, Caddeo, Raineri, Conte(Bordin), Benvenuto, Garzia, Loffredo, Piccioli, Bracco(Conte),Campana( Berti), Di Giorgio ( Angrisani, Frediani, Cappelli, Pisacane, Michelucci, Pisani)All. Pepe C.



Robur Siena: Pignattai, Amadii, Pitti, Scartoni, Pugliese(Pecciarini), Batoni (Fineschi), Pasqualetti, Hilla(De Carlo), Seghi, Volentieri, Cervone(Baldi, Cataldo, Mignani, All. Pericoli



Arbitro : Particelli di Carrara



Marcatore : Di Giorgio