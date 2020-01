La San Marco juniores inizia al meglio l´anno nuovo

I ragazzi di mister Frediani espugnano per una rete a zero il terreno della Galcianese. Decide Tornari.

Calcio Junior -

GALCIANESE 0-1 SAN MARCO AVENZA

GALCIANESE: Mancini, Benedetti, Borini, Bertini, Brini, Manetti, Greco, Cappelli, Daka, Maccioni, Frashni. A disp. Morgillo, Laamiri, Tuci, Cherici, Costantini, Mesti, Nesti. All. Bertini.

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Lucchi, Piccini, Ussi, Dell'Amico A, Davitti, Santucciu, Dell'Amico M, Boemio, Tornari, Busnelli. A disp. Poli, Ricci, Laghezza, Ciardi, Chelotti, Giromini. All. Frediani.

ARBITRO: Masuzzo di Prato

RETE: 31' st Tornari



GALCIANO- Inizia nel migliore dei modi il 2020 per la San Marco Avenza Juniores regionali. I rossoblu di mister Frediani hanno espugnato il terreno della Galcianese per una rete a zero. A decidere il match una rete alla mezz'ora della ripresa ad opera di Tornari.

Con questi tre punti i rossoblu avenzini salgono ulteriormente i gradini della classifica arrivando a quota 26 punti.

Prossimo appuntamento il match casalingo di sabato prossimo 11 gennaio quando alla Covetta arriverà il Migliarino Vecchiano.