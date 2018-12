La San Marco juniores a caccia di punti vitali

I rossoblu di Davidino Ratti, ultimi in classifica ospitano alla Covetta la Pro Livorno Sorgenti

Calcio Junior - Appuntamento casalingo assolutamente da non fallire quello che attende la San Marco Avenza juniores regionali Elite. Domani, sabato, alle ore 16.30 sul rettangolo di gioco della Covetta i rossoblu di mister Davidino Ratti ospitano la Pro Livorno. I tre punti in palio servono come il pane agli avenzini attualmente fanalino di coda del campionato con soli cinque punti al loro attivo e che in questa stagione ancora non hanno vinto al Paolo Deste. L'unico successo infatti è esterno e piu' precisamente il 2-1 del 22 settembre sul terreno del Rinascita Doccia. La Pro Livorno si presenta ad Avenza con quindici punti al suo attivo ma quint'ultima in graduatoria e quindi non tranquilla. L'arbitro del match tra la San Marco juniores e la Pro Livorno sarà il signor Marco Cagnoli della sezione di Viareggio.