La San Marco Giovanissimi Regionali pronta al via

Calcio Junior -

Ancora pochi giorni all' esordio nel nuovo campionato regionale per i Giovanissimi categoria 2005 della San Marco Avenza.I rossoblu, freschi di ritorno nella competizione regionale dopo lo splendido campionato provinciale dello scorso anno sotto la guida di mister Paolo Corsi si presentano ai nastri di partenza del torneo che scatterà domenica prossima con l'obiettivo di mantenere la categoria. Una categoria che vede i rossoblu unica formazione di tutto il panorama calcistico giovanile apuano.



E siamo davvero alla vigilia di una stagione importante per i Giovanissimi della San Marco.Domenica prossima la formazione avenzina , passata sotto la guida di mister Luca Laghi, farà il suo esordio nel torneo con la gara casalinga del Paolo deste della Covetta contro la formazione del Pietà 2004. Una gara sulla carta molto impegnativa contro una formazione che da tempo milita nel torneo regionale.La rosa a disposizione di mister Luca Laghi è comunque di prim'ordine grazie al lavoro del diesse David Ussi che in collaborazione con la società rossoblu ha messo a segno un ottimo mercato estivo portando ala Covetta giovani giocatori di qualità.



Queste le squadre partecipanti al girone D dei Giovanissimi Regionali Under 15. Atletico Lucca, Capostrada Belvedere, Coiano Santa Lucia, Forte dei Marmi, Giovani Via Nova, Giovani Granata Monsummano, Mezzana, Montelupo, Prato Nord, Pisa Ovest, Quarrata Olimpia, San Marco Avenza, Pietà 2004, Versilia, Jolly Montemurlo, Poggio a Caiano.



Il programma della prima giornata di campionato (che, lo ricordiamo sarà questa domenica 15 settembre) Capostrada Belvedere-Prato Nord Coiano Santa Lucia-Versilia Forte dei Marmi-Pisa Ovest Giovani Via Nova-Quarrata Olimpia Giovani Granata Monsummano- Atletico Lucca Jolly Montemurlo-Poggio a Caiano Mezzana-Montelupo San Marco Avenza-Pietà 2004 .