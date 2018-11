La San Marco Allievi A continua in vetta

Alla Covetta la squadra di mister Figaia regola 3-1 la Pieve San Paolo

Calcio Junior - SAN MARCO AVENZA-PIEVE SAN PAOLO 3-1

(Allievi Provinciali A 2002)

SAN MARCO AVENZA: Pennacchi, Barattini, Krupenko A, Ussi, Barontini, Collecchia, Bourihla, Krupenko D, Crudeli, Santocciu, Pennucci. A disp. D'Agostinis, Cacciatori, Biselli, Lazzarotti, Braida. All. Figaia.

PIEVE SAN PAOLO: Greggio, Gianmattei, Tessa, Guidi, Lieshi, Sinani, Motroni, Zahir, Roventini, Petri, Violi. A disp. Guidi, Livolsi, Pollacchi, Giannoni. All. Livolsi

ARBITRO: Madeddu di Viareggio

RETI: Crudeli (2), Santucciu, Roventini,

Nel campionato Allievi Provinciali A 2002 arriva un successo interno per la capolista San Marco Avenza che sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta supera per la formazione lucchese della Pieve San Paolo e continua la marcia in vetta alla graduatoria provinciale dell'annata 2002. Nel primo tempo vantaggio dei rossoblu da parte di Santucciu ma la Pieve San Paolo raggiunge il pari con un tiro di Roventini deviato in porta. Nella ripresa San Marco ancora avanti con una doppietta di Crudeli.

San Marco Avenza che grazie a questi tre punti raggiunge quota ventidue. Nel prossimo turno di campionato i ragazzi allenati da Giorgio Figaia saranno impegnati sul rettangolo di gioco del Castelnuovo Garfagnana che occupa momentaneamente la penultima posizione di classifica . Una buona opportunità per gli under 17 rossoblu per cercare di continuare la marcia al comando del plotone provinciale. Obiettivo dichiarato dea società del presidente Bini è il pronto ritorno nella categoria regionale del prossimo anno dopo l'incredibile e bruciate retrocessione patita nella passata stagione. Obiettivo sicuramente non facile da raggiungere ma la rosa giocatori ed un tecnico di prim'ordine come Figaia possono sicuramente far ben sperare gli sportivi avenzini.