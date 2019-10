La S. Marco Giovanissimi Regionali di scena alla Covetta

Calcio Junior - Appuntamento casalingo per la San Marco Avenza Giovanissimi Regionali. I rossoblu annata 2005 scenderanno infatti in campo domenica mattina 6 ottobre (fischio d'inizio ore 10.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta affrontando al formaizone dei Giovani Monsummano.



San Marco Avenza col morale alto dopo la bella vittoria esterna per 3-2 sul terreno del Giovani Via Nova grazie ad una tripletta di bomber Pezzica e che tenterà di continuare al striscia positiva. Attualmente i punti in classifica sono 6 ,idem quelli del Monsummano.



La classifica dopo tre turni.



Fotte dei Marmi 9, Capostrada Belvedere 9, Coiano Santa Lucia 7, Atletico Lucca 7, San Marco Avenza 6, Montelupo, Monsummano 6, Poggio a Caiano 4, Pietà 3, Versilia 3, Jolly Montemurlo 2, Giovani Via Nova 1, Pisa Ovest 1, Mezzana 1, Prato Nord 1, Quarrata 1.



Il programma della quarta giornata.

Domenica 6 ottobre



Atletico Lucca-Giovani Via Nova

Quarrata Olimpia-Coiano Santa Lucia

Pisa Ovest-Capostrada Belvedere

Poggio a Caiano-Mezzana

Prato Nord-Jolly Montemurlo

San Marco Avenza-Giovani Monsummano

Versilia-Forte dei Marmi



