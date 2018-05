La Palleronese alla `Festa del Pulcino` all´Isola D´Elba

Bellissima la serata del sabato allo stadio di Portoferraio dove tutte le società presenti hanno sfilato sotto una tribuna gremita di persone

Calcio Junior - L'ASD Palleronese, ha partecipato nei giorni 5 e 6 di maggio alla Festa del Pulcino per Fabio Bresci tenutasi all'Isola d'Elba con una squadra mista di piccoli atleti del 2007 e 2008 accompagnati dai genitori, dai Mister Nicolai e Lombardi e dai dirigenti Zampini Roberta, Giannarelli Daniela e Natali Alessandro.



Alloggiati a Marciana Marina, i nostri ragazzi hanno passato due giorni di spensieratezza e divertimento con partitelle "in famiglia" e bagni in piscina nei due pomeriggi liberi, mentre la domenica mattina, sempre all'insegna del divertimento, sul campo di Marciana Marina affrontavano squadre come il Castelnuovo Garfagnana (LU), San Lorenzo Campi Giovani(FI), e Agliana(PT).



Alla società sono pervenuti i complimenti tramite la Federazione di Massa Carrara per la gestione e compostezza dei ragazzi dei genitori e di tutto lo staff durante lo svolgimento della manifestazione, nonchè al momento della ripartenza, i complimenti del personale dell'Hotel Marinella dove abbiamo alloggiato per l'educazione dei nostri ragazzi, complimenti che noi vogliamo rivolgere direttamente a loro.



La società ha ricevuto inoltre in questi giorni, il ringraziamento dal Centro Tecnico di Tirrenia per la partecipazione e il buon andamento della manifestazione e l'auspicio di rivederci il prossimo anno.