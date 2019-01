La Carrarese Berretti torna in campo

Sabato alla Covetta gli azzurrini di mister Daniele Ficagna attendono i pari età della Pistoiese

Calcio Junior - Dopo quasi un mese di stop la Berretti della Carrarese torna in campo. I ragazzi di mister Daniele Ficagna avevano salutato il girone d'andata ed anche il 2018 con una bella vittoria esterna per tre a uno sul terreno di gioco dell' Arezzo vicecapolista del campionato. Adesso gli azzurrini sono tornati a sudare a Fossone in allenamento per prepararsi al meglio all'inizio del girone di ritorno. Carrarese che sarà di scena sabato prossimo 12 gennaio sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta contro i pari età della Pistoiese. Gli arancioni arrivano ad Avenza con un bottino in classifica di dieci punti, sei in meno degli apuani. Gara quindi sulla carta alla portata di Fantini e compagni. All'andata la Carrarese si impose per due a uno.



La classifica al giro di boa è la seguente.



Torino 33

Arezzo 28

Virtus Entella 27

Olbia 25

Robur Siena 17

Albissola 17

Carrarese 16

Cuneo 15

Pontedera 15

Lucchese 11

Pistoiese 10

Pisa 9

Arzachena 4



Il programma della prima di ritorno (sabato 12 gennaio)



Albissola-Pisa

Arezzo-Torino

Carrarese-Pistoiese

Cuneo-Lucchese

Olbia-Arzachena

Virtus Entella-Pontedera